Landeswettbewerb: Langeneichstädt zeigt Vielfalt

Langeneichstädt/MZ - Aus Holzpaletten gefertigte Buchstaben, die das englische Wort Love ergaben, waren am Eingang zum Turnhallengelände in Langeneichstädt aufgestellt. „Wir wollen auch sagen, warum wir unser Langeneichstädt so lieben“, meinte Antje Wachsmuth von der Aktionsgruppe des Ortes. Das L stehe für Lebendigkeit, das O für Offenheit, das V für Vereinsvielfalt und das E für Engagement, erklärte die Langeneichstädterin der Jury, die sich im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in dieser Woche die Müchelner Ortschaft angesehen hat.

