Land warnt vor holprigem Beginn an Grundschulen

Am ersten Tag nach den Ferien fehlen noch fast 50 Lehrer im Saalekreis. In Landsberg beginnt das neue Schuljahr für zahlreiche Schüler verspätet.

Halle/Merseburg/MZ - Das Landesschulamt rechnet an einer Reihe von Grundschulen im Saalekreis mit „einem schwierigen“ Start ins neue Schuljahr. Das erklärte die Behörde auf Anfrage zur Lehrerversorgung. „Wir stehenden wieder vor einem Schuljahr, das vom allgemeinen Lehrermangel geprägt sein wird“, erklärte Sprecher Tobias Kühne. Aktuell hat das Land 40 Stellen an allgemeinbildenden Schulen im Kreis ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 31. August. Danach könnten die Einstellungsprozesse beginnen – und eine neue Ausschreibungsrunde. Auch an den Berufsschulen des Kreises sind derzeit noch neun Lehrerstellen offen.