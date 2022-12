Land gibt Laga in Bad Dürrenberg noch eine Chance

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg stand zuletzt komplett auf der Kippe. Nun beschloss das Kabinett in Magdeburg eine Verschiebung auf 2024. Der Schritt ist ein Bekenntnis zur Schau und die Chance der Solestadt auf Geld. Das Land formuliert aber auch klare Erwartungen.

Bad Dürrenberg/MZ - „Der Ball liegt jetzt bei Bad Dürrenberg“, sagte Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Dienstagnachmittag. Stunden zuvor hatte das Kabinett in Magdeburg einstimmig eine Entscheidung gefällt, auf die die Verantwortlichen in den Solestadt seit Monaten warten. Die Landesgartenschau (Laga) ist nun offiziell auf 2024 verschoben. Es ist die zweite Verschiebung. Aus 2022 war bereits 2023 geworden. Doch angefochtene Vergaben und deutlich gestiegene Preise sorgten dafür, dass in diesem Jahr auf dem Ausstellungsgelände im Kurpark fast nichts passierte, der erste Ersatztermin nicht mehr zu halten war.