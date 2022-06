Laga wird verschoben: Erste Attraktionen im Bad Dürrenberg Kurpark öffnen wieder

Bad Dürrenberg/MZ - Beruhigende Musik erfüllt den Raum mit den hohen Holzwänden. Den dunklen Schwarzdornstapel in der Mitte umgibt ein feiner Solenebel, der an diesen heißen Tagen zumindest für leichte Abkühlung sorgt. Seit einigen Tagen hat die Kaltinhalierhalle im Bad Dürrenberger Kurpark wieder für Besucher geöffnet – nach fast zwei Jahren Schließzeit. Die war, so berichtet Jens Piller, zuständiger Sachgebietsleiter für den Solebetrieb bei der Stadt, gar nicht den Arbeiten für die Landesgartenschau (Laga) geschuldet, sondern vor allem coronabedingt. „Wir waren da immer in enger Abstimmung mit dem Kreis.“

