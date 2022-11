Laga - Bad Dürrenberg wartet noch immer auf fünf Millionen Euro

Immer noch gibt es kein klares Bekenntnis zur Finanzierung der Schau in Bad Dürrenberg von Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Dabei geht es am Ende auch um die Durchführung der Gartenschau.

Bad Dürrenberg/MZ - In luftiger Höhe steht Lydia Hüskens auf dem Gradierwerk in Bad Dürrenberg. Die FDP-Ministerin für Infrastruktur ist zusammen mit Parteikollege Andreas Silbersack, der auch Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag ist, in die Solestadt gekommen. Sie folgen der Einladung des Ortsverbandes in Bad Dürenberg und informieren sich über die Laga, vor allem aber über das fehlende Geld. Fünf Millionen Euro stehen im Landeshaushalt für die Landesgartenschau. Bekommen hat die Stadt das Geld nicht, ob sie es noch erhält, bleibt weiter unklar und daher auch, ob die Gartenschau stattfinden kann.