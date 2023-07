Am DHL-Hub am Flughafen Leipzig/Halle werden jede Nacht Pakete aus aller Welt umgeschlagen. Die Linke fordert mehr Lärmschutz für Anwohner.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/MZ - „70 bis 80 Prozent des Fluglärms landet in unseren Kommunen. Die Dramatik ist vielen nicht klar, was das für die Bürger vor Ort bedeutet“, klagte Kerstin Eisenreich, Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt und in Kabelsketal betroffene Anwohnerin, über die aktuelle Situation am Flughafen Leipzig-Halle.