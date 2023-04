In Obhausen war Auftakt für die diesjährigen Jugendweihe-Feiern im Saalekreis. Wofür Freundinnen aus der Sekundarschule Querfurt dankbar sind.

Lächeln nicht vergessen - Querfurter Schülerinnen und Schüler feiern in Obhausen

Obhausen/Querfurt/MZ - Die Freundinnen strahlen vor Glück, denn es ihr großer Tag: Jugendweihe. Endlich der Schritt in die Erwachsenenwelt. Maja (16), Annemarie (17), Elenor (14), Amy (15), Lucy (14) und Leonie (14) aus der 8a haben sich für diesen Anlass die schönsten Kleider ausgesucht. Die 14-jährige Hanna fühlt sich in Hosen wohl. Von den Jungs aus den 8. Klassen trägt so mancher zum ersten Mal einen Anzug. Bis auf den Regen, der schöne Draußen-Fotos verhindert, ist dieser Tag perfekt.