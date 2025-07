Riskanter Überholvorgang endet im Graben L178 zwischen Beuna und Merseburg nach Unfall mit Schwerstverletztem vollgesperrt

Am Samstag kam es auf der L178 zwischen Beuna und Merseburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Straße wird zwischen dem Abzweig Beuna und der B91 vermutlich noch bis in den Abend gesperrt sein. Die Polizei will den Inhalt des verunfallten Transporters nun genauer unter die Lupe nehmen, es handele sich um eine „ungewöhnliche Ladung“.