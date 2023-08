An der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Kötzschau gibt es im Rahmen der Einschulung eine besondere Tradition. 55 Erstklässler durften sie Samstag erleben.

Kutsche bringt Zuckertüten für Erstklässler in Kötzschau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kötzschau/MZ - Nach „Zuckertüten“ riefen die 18 Mädchen und Jungen der Klasse 1a am Samstagvormittag laut über den Schulhof der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Kötzschau. Dreimal mussten sie das tun, dann kamen Frank Roßberger und seine Tochter Emily mit der Kutsche und den vorgespannten Ponys endlich um die Ecke und brachten den Kindern die ersehnte „Lieferung“. Schon 20 Jahre gibt es in dem Ortsteil der Stadt Leuna die Tradition, dass die Zuckertüten für die Einschüler mit einer Kutsche gebracht werden. Der Schulförderverein organisiert das.