Mücheln/MZ. - Seit April bereiten die Elftklässler aus dem Kunstkurs des Freien Gymnasiums Geiseltal in Mücheln ihre erste Ausstellung vor. Zu sehen ist sie unter dem Titel „Die Provinzen des Jahres: Eine kunstvolle Reise durch die Jahreszeiten“ am 30. Mai von 17 bis 20 Uhr in mehreren Unterrichtsräumen. Der Eintritt dazu ist frei.