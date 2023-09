Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Sie hat die Merseburger und Gäste der Stadt monatelang verzaubert, als sie mit ihrem Live-Atelier im Schlossgarten Gast war und an ihrem gigantischen „Altar der Europa“ gearbeitet hat. Doch auch Merseburg hat Künstlerin Antoinette in seinen Bann gezogen. Und zwar so sehr, dass sie mittlerweile nicht nur ihr Atelier in der Willi-Sitte-Galerie eingerichtet hat, sondern auch nach vielen Jahren die Zelte in Leipzig abgebrochen hat und ganz in die Domstadt gezogen ist. Dafür hat sie neben ihrem Mann und Manager Thomas Hampel auch ihr ganzes künstlerisches Werk der vergangenen Jahrzehnte eingepackt und mit nach Merseburg gebracht.