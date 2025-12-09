weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
Neuer Treffpunkt in der Solestadt Kulturverein Bad Dürrenberg schafft eigenes Begegnungszentrum

Nach Jahren ehrenamtlicher Arbeit bezieht der Kulturverein Bad Dürrenberg neue Räume. Dort sollen Sprachcafé, kreative Angebote und Begegnungen für alle Generationen entstehen.

Von Melain van Alst 09.12.2025, 16:00
Vorsitzende Johanna Michaelis (l.), stellvertretende Vorsitzende Cati Wolter (r.) und Kerstin Seydel engagieren sich im Verein.
Vorsitzende Johanna Michaelis (l.), stellvertretende Vorsitzende Cati Wolter (r.) und Kerstin Seydel engagieren sich im Verein. (Foto: Melain van Alst)

Bad Dürrenberg/MZ. - Das erste Mal laden die Mitglieder des Vereins zur Förderung von Bildung und Kultur Bad Dürrenberg, kurz Kulturverein, in ihren neuen Raum im Bürger- und Vereinshaus der Stadt ein. „Wir wollen hier ein Begegnungszentrum erschaffen“, sagt Vorsitzende Johanna Michaelis.