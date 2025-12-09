Neuer Treffpunkt in der Solestadt Kulturverein Bad Dürrenberg schafft eigenes Begegnungszentrum
Nach Jahren ehrenamtlicher Arbeit bezieht der Kulturverein Bad Dürrenberg neue Räume. Dort sollen Sprachcafé, kreative Angebote und Begegnungen für alle Generationen entstehen.
09.12.2025, 16:00
Bad Dürrenberg/MZ. - Das erste Mal laden die Mitglieder des Vereins zur Förderung von Bildung und Kultur Bad Dürrenberg, kurz Kulturverein, in ihren neuen Raum im Bürger- und Vereinshaus der Stadt ein. „Wir wollen hier ein Begegnungszentrum erschaffen“, sagt Vorsitzende Johanna Michaelis.