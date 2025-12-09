Nach Jahren ehrenamtlicher Arbeit bezieht der Kulturverein Bad Dürrenberg neue Räume. Dort sollen Sprachcafé, kreative Angebote und Begegnungen für alle Generationen entstehen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Das erste Mal laden die Mitglieder des Vereins zur Förderung von Bildung und Kultur Bad Dürrenberg, kurz Kulturverein, in ihren neuen Raum im Bürger- und Vereinshaus der Stadt ein. „Wir wollen hier ein Begegnungszentrum erschaffen“, sagt Vorsitzende Johanna Michaelis.