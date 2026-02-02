Vor 35 Jahren machte sich Claudia Karge mit einer Physiotherapie selbstständig, damals der ersten im Geiseltal. In ihrer Praxis in Krumpa arbeitet sie bis heute mit.

Krumpaerin erzählt, wie sich Physiotherapie in den vergangenen 35 Jahren entwickelte

Krumpa/MZ. - Die Physiotherapie von Claudia Karge in Krumpa feiert Jubiläum. Sie besteht 35 Jahre, ist die älteste Physiotherapie im Geiseltal. Am heutigen Montag, 2. Februar, lädt die Inhaberin daher zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir möchten denen Danke sagen, die uns die Treue gehalten haben“, sagt die Chefin.