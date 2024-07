Die von Kampfmittelräumern entdeckte Fliegerbombe ist am Freitag bei Krumpa gesprengt worden. Die gesperrten Gebiete im Sprengradius wurden mittlerweile wieder freigegeben. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier.

Krumpa/MZ. - Die am Donnerstag gefundene Fliegerbombe bei Krumpa ist gegen 13:38 Uhr am Freitag erfolgreich gesprengt worden. Durch die Sprengung enstand eine meterhohe Staubwolke. Die Sperrung der umliegenden Straßen wurde mittlerweile aufgehoben. Am Vormittag wurde die Evakuierung der anliegenden Gebiete bereits erfolgreich abgeschlossen, wie der Saalekreis mitteilte.

Bombe bei Krumpa im Geiseltal steckte fast senkrecht im Boden

Die Bombe steckte fast senkrecht im Boden, beschrieb Kampfmittelräumer Michael Beintner den Fund, den er und seine Kollegen am Donnerstag einige Hundert Meter von Krumpa entfernt gemacht hatten. In drei bis vier Meter Tiefe ruhte die beim Einschlag nicht detonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das wahrscheinlich britische Fabrikat ist zehn Zentner schwer und - das war das Hauptproblem - mit einem Langzeitzünder versehen. Weil man diese Bomben nach einem schweren Unglück in Deutschland in der Regel nicht mehr entschärft, musste die Bombe gesprengt werden.

Der zuvor letzte Bombenfund bei Krumpa liegt er wenige Tage zurück. Am Dienstag hatte das Team von Michael Beitner nur knapp 100 Meter entfernt eine Fünf-Zentner-Bombe aus US-Produktion entdeckt. Diese war am Mittwoch von Fachleuten des Kampfmittelräumdienstes entschärft worden. Die dafür notwendige Evakuierung etwa der Hälfte Krumpas habe gut funktioniert, resümierte Handschak.

Diese Bombe wurde am Mittwoch entschärft. Die aktuelle ist doppelt so schwer. (Foto: Diana Dünschel)

In dem Dorf und den umgebenden Ortschaften hat die Bevölkerung eine gewisse Routine mit Kampfmittelfunden. Die aktuelle Bombe ist bereits die vierte des Jahres. Als Vorbereitung für den geplanten Bau einer Agri-Photovoltaik-Anlage sondieren Kampfmittelräumer um Beintner derzeit die Flächen südlich von Krumpa, die einst nahe des kriegswichtigen Treibstoffwerks Lützkendorf lagen. Dieses war ein häufiges Ziel alliierter Luftangriffe.

Über 1.000 Befunde bei Sondierung in Krumpa im Saalekreis

Bei einer ersten Sondierung habe man im Boden über 1.000 Befunde entdeckt. 600 bis 700 davon seien bereits geborgen. In der Regel handelt es sich aber nicht um Bomben oder Sprengkörper.

Beim konkreten Fall war dies anders: „Das war schon erkennbar als großer Einzelbefund“, berichtet der Fachmann. Mit GPS hätten und später mit Handsonden hätten sie den Blindgänger geortet und dann vorsichtig freigelegt. Ab diesem Punkt übernimmt der Kampfmittelräumdienst des Landes, der mit Stadt und Landkreis die weiteren Maßnahmen abspricht.