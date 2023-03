Merseburg/MZ - Michael Finger war unzufrieden. Unzufrieden mit dem, was die Gäste in der Sitte-Galerie, Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) und Bahnvertreter Martin Walden, verkündet hatten. Die S-Bahn-Kurve von Merseburg nach Leipzig soll kommen. „So schnell wir möglich“, lautete das Versprechen, dem aber keine konkrete Jahreszahl folgte. So bleibt das bisher benannte Ziel 2035 im Raum stehen. Aus Sicht von Finger, Chef des Betreibervereins der Galerie und der Linksfraktion im Stadtrat, ist das zu spät. „Es geht um 1,6 Kilometer Schiene“, erklärte er und forderte: die Fertigstellung müsse noch in den 2020er Jahren erfolgen.

