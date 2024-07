Suche nach Kampfmitteln in Krumpa Kriegsrelikt entdeckt: Ein Ofen zur Vernebelung

In Krumpa sind auf der Fläche des künftigen Agri-PV-Parks Kampfmittelräumer unterwegs. Sie fanden bisher vier Bomben und eine Granate, zahlreichen Schrott, aber auch einen besonderen Ofen. Dieser Fund soll nun am Luftschutzbunker-Denkmal in Krumpa ausgestellt werden.