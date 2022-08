Kreisverkehr am Merse-Center - Anlieger und Bauherr wollen sich nach Krisentreffen annähern

Merseburg/MZ - Es gab einige Reibereien zum Start der Baustelle für den neuen Kreisverkehr am Merse-Center. Das ging sogar so weit, dass die Stadt Merseburg kurzfristig einen Baustopp verhängen musste - allerdings nur für den Bereich der Ausfahrt der Total-Tankstelle in der Querfurter Straße.