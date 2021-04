Kreistag stellt sich hinter das Basedow

Merseburg - Es war ein seltenes Signal der Einigkeit, das der Kreistag am Mittwoch in Richtung seiner größten Tochter gesendet hat. Einstimmig votierte das Gremium dafür, dass der Kreis für sein Basedow-Klinikum einen Schutzschirm aufspannt. Dieser besteht aus einem Kreditrahmen von bis zu zehn Millionen Euro, den das Krankenhaus im Ernstfall in Anspruch nehmen kann, um nicht in Zahlungsprobleme zu kommen.

Diese drohen, weil das Basedow durch die Corona-Krise große Verluste eingefahren hat. Allein in den ersten beiden Monaten 2021 lag das Minus bei fast 3,9 Millionen Euro. Das liegt vor allem daran, dass das Klinikum phasenweise fast nur noch Covid-Patienten behandeln konnte, während die geldbringenden Operationen ausfielen. Klinikgeschäftsführer Lutz Heimann rechnet zwar damit, dass der Bund, wie auch in der ersten Coronawelle, die Einnahmeausfälle ausgleicht, allerdings werde dies wohl erst 2022 erfolgen.

Dank ans Klinikpersonal

Landrat Hartmut Handschak sprach im Kreistag von der „schwersten Krise“ des Klinikums seit 1945. Gemeinsam mit Heimann hatte er deshalb seit Monaten beim Land um Unterstützung geworben. Doch letztlich tritt nun doch der Kreis als Geldgeber auf, denn das Angebot des Landes war letztlich ein Kredit der Investitionsbank an den Kreis. Weil dieser jedoch selbst noch Rücklagen hat, will er nun im Zweifelsfall diese verleihen und so gegebenenfalls noch Strafzinsen sparen.

Trotz der Einigkeit meldeten sich am Mittwoch fast alle Fraktionen zu Wort. Dabei gab es zwei wiederkehrende Motive. Das eine: Die Forderung an das Land, für eine ausreichende Finanzierung der kommunalen Kliniken zu sorgen. So sagte etwa FDP-Fraktionschef Peter Kunert: „Wir haben ein strukturelles Problem in den Kliniken.“ Der Kreis könne die Klinik nicht finanzieren: „Hier ist das Land schwer in der Pflicht.“ Das andere wiederkehrende Motiv war der Dank an das Personal des Basedows: „Die Situation um Weihnachten und Silvester war ganz schlimm. Dennoch haben die Mitarbeiter ihren Job an vorderster Front gemacht, im Bewusstsein, dass sie besonders gefährdet sind“, dankte Handschak ihnen für den Einsatz.

Derzeit 40 Patienten

Heimann wiederum erklärte sich im Namen seiner Mitarbeiter dankbar für die anerkennenden Worte: „Wir sind froh, dass der Kreistag dem Schutzschirm zugestimmt hat, weil wir so in dieser harten Zeit ruhig arbeiten können.“ Eine Zeit, die bei seinen Mitarbeitern mittlerweile zunehmend zu physischer und psychischer Erschöpfung führe. Derzeit behandeln sie etwa 40 Coronapatienten. Acht davon liegen auf der Intensivstation. (mz/Robert Briest)