Merseburg/MZ - Der Kreistag hat mit großer Mehrheit Angriffe auf politische Mandatsträger und Einrichtungen verurteilt. „Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung“, heißt es im Beschluss, den das Gremium am Mittwoch fasste. Er stammte in seiner finalen Form von der CDU-Fraktion. Die ursprüngliche Initiative kam jedoch von der AfD. Die hatte einen ähnlichen Antrag eingebracht, der noch zwei inhaltliche Besonderheiten hatte. So sollte der Kreistag einen Angriff mit Farbbeuteln und Steinen auf das Büro der AfD-Fraktion Ende Juli auf das Schärfste verurteilen und feststellen, dass Gewalt gegen die Partei nicht anders zu bewerten sei als Gewalt gegen andere Parteien.