Das Land will, dass sich die Kreise zu 20 Prozent an der Schulsozialarbeit beteiligen. Der Saalekreis bekennt sich zwar dazu im Gegensatz zu anderen Regionen, rechnet aber dennoch mit Einschnitten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Bad Dürrenberg/MZ - Es geht ein Seufzen durch die Reihen. Wieder ist es an den Schulen und Eltern, Überzeugungsarbeit zu leisten. Wieder stehen Stellen auf der Kippe. Wieder sitzen die Adressaten weit weg in Magdeburg. „Wir sind es einfach leid. Wir haben doch schon alles versucht“, sagt Ina Herfurth. Die Schulleiterin der Siedlungs-Grundschule in Bad Dürrenberg ist zu einer Diskussionsrunde gekommen, um erneut zu hören, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit ungewiss ist.