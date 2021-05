Kreis erwartet neuen Impfstoffe: Neue Termine sollen bald wieder vergeben werden

Merseburg - Impfstoff ist derzeit auch im Saalekreis ein rares Gut. Aktuell laufen im Impfzentrum in der Rischmühlenhalle lediglich Zweitimpfungen. Die Terminvergabe für neue Patienten hat der Kreis bereits vor Wochen mangels Vakzin ausgesetzt. Doch die Situation könnte sich bald ändern. Wie Gesundheitsamtschefin Annegret Muchow erklärte, wird am Dienstag eine neue Impfstofflieferung ...

Kreis erwartet neue Impfstofflieferung

Diese beinhaltet dann nicht nur das bereits seit Dezember gespritzte Präparat von Biontech, sondern auch 500 Dosen des erst kürzlich zugelassenen Impfstoffes von Astrazeneca. „Sobald der Impfstoff da ist, werden wir die Terminvergabe wieder einsetzen“, erklärte Muchow.

Diese hatte in der Vergangenheit für Probleme gesorgt, weil die Hotline 116 117 oft überlastet und die Vergabe via Website impfterminservice.de für viele in der betagten Zielgruppe überfordernd war. Nun soll es am 12. Februar ein Update geben, damit Erst- und Zweittermin gleich zusammen vergeben werden.

Dabei bestehen allerdings große Unterschiede zwischen den Impfstoffen. Während beim Biontech-Präparat die zweite Spritze nach drei Wochen gesetzt werden muss, sind es bei dem von Astrazeneca neun bis zwölf Wochen. Deshalb will der Kreis hier, wie vom Landessozialministerium geraten, auch nicht wie bisher praktiziert die Hälfte der Dosen für die Zweitimpfung zurückstellen, sondern alles, was kommt, verimpfen.

Bisher haben im Kreis 5.167 Patienten ihre Erst- und 2.387 bereits die Zweitimpfung erhalten. Derweil sank der Inzidenzwert am Montag weiter auf nun 77. Das Gesundheitsamt vermeldete 20 Neuinfektionen. Damit gibt es aktuell 286 bekannte aktive Coronafälle im Kreis. Dessen Verwaltung gab am Montag zudem vier weitere Todesfälle bekannt. Verstorben sind zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 67 bis 86 Jahren. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit März stieg damit auf 211. (mz)