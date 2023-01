Krabbelgruppe in Braunsbedra eröffnet

Familienbildungsreferentin Annika Hübsch (Mitte) organisiert die neue Krabbelgruppe in Braunsbedra, ein Angebot des Vereins CVJM Familienarbeit Mitteldeutschland.

Braunsbedra/MZ - Jeden Donnerstagvormittag verwandelt sich der Gemeinderaum im Pfarrhaus Braunsbedra für einige Stunden in eine Mama-Baby-Wohlfühloase. Dann hat Annika Hübsch Matten und Spielzeug ausgebreitet und lädt ein in die Krabbelgruppe, die der Christliche Verein Junger Menschen Familienarbeit Mitteldeutschland mit Sitz in Halle kostenlos durchführt.