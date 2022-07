Kosmetikstudio eröffnet: Merseburgerin macht sich in Bad Dürrenberg selbstständig

Was Alexandra Pach an ihrem Job als Kosmetikerin liebt und warum sie sich für die Selbstständigkeit entschieden hat.

Alexandra Pach hat ein Kosmetikstudio in Bad Dürrenberg eröffnet.

Bad Dürrenberg/MZ - Im Februar dieses Jahres hat Alexandra Pach einen Entschluss gefasst. „Da saß ich mit Corona zuhause und dachte: Jetzt mache ich das“, erzählt die Merseburgerin. Rund fünf Monate später eröffnet sie ihr eigenes Kosmetikstudio in Bad Dürrenberg - an diesem Samstag war die Eröffnungsfeier, am Montag kommen die ersten Kunden. Es sei der Wunsch nach mehr Flexibilität gewesen, weshalb sie sich selbstständig machen wollte, sagt die 31-Jährige.