Open-Air in Merseburg

Das Wärmi-Open-Air feiert in diesem Jahr den 52. Geburtstag des Studentenclubs auf dem Campus der Hochschule Merseburg.

Merseburg/MZ. - Der einzige Studentenclub der Hochschule Merseburg feiert am Freitag, 31. Mai, seine größte Veranstaltung des Jahres. Der „Wärmetauscher“ lädt auf dem Campus zu einer Open-Air-Veranstaltung mit drei Bands ein. Bei freiem Eintritt will der Club eine Festivalatmosphäre schaffen.

Club kämpft gegen die Landflucht

„Die Idee ist, alle in Merseburg einzuladen“, erklärt Nicolas Krieg, Altmitglied des Studentenclubs, der sogar Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) eine Einladung geschickt hat. „Das ist die Geburtstagsparty des Wärmi“, erklärt Krieg. Das sogenannte Wärmi wird in diesem Jahr 52 Jahre alt.

Der Verein zum Club sei von Studierenden aus der Verfahrenstechnik gegründet worden. Damals hätten die meisten Fachbereiche eigene Clubs gehabt. Die Verfahrenstechniker benannten ihren nach einem Apparat, der Wärme überträgt.

Heute diene der Studentenclub als Treffpunkt auf dem Campus oder als Veranstaltungsort. „Das Problem ist, dass viele das Wärmi nicht kennen“, bedauert Krieg. Denn Clubs gebe es in Merseburg nicht viele. Das Wärmi bringe für junge Leute Leben und wirke gegen die Landflucht. Das Altmitglied würde sich wünschen, dass die Stadt sich mehr mit dem Club vernetzt. Sowohl kulturell als auch vor allem beim ÖPNV, denn die Busse würden nur ein- bis zweimal stündlich fahren. Abends wird es noch schwieriger, vom Campus wegzukommen.

Günstige Preise durch Sponsoren und ehrenamtliche Arbeit

Das Besondere an dem Studentenclub seien auch die Preise, die es laut Krieg so in der Umgebung nicht gebe. „Wir versuchen, alles recht günstig zu halten“, erklärt er. Um das zu ermöglichen, bekommen sie finanzielle und materielle Unterstützung von Sponsoren. Unter anderem liefert ein Merseburger Caterer Essen, auch vegetarisches und veganes. Die Vereinsmitglieder arbeiten alle ehrenamtlich beim Open-Air

In diesem Jahr will das Wärmi durch Verkaufsstände für Bier, Longdrinks und Cocktails eine Festivalatmosphäre kreieren. Die erste Band „Jagdschein“ beginnt 19.30 Uhr auf der Bühne vor dem Club. Danach warten auf Besucher ab 18 Jahren vor allem Rockmusik und Cover. Ab 0.30 Uhr sorgt DJ Armin weiter für die Stimmung.