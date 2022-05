Konnte Merseburg mit der Sanierungssatzung wiederbelebt werden?

Merseburg/MZ - Die Stadt Merseburg will noch in diesem Jahr das erste Teilgebiet der Sanierungssatzung Innenstadt/Neumarkt aufheben. Dabei handelt es sich um den westlichen Innenstadtbereich: In diesem seien die „Sanierungsziele vollumfänglich erreicht“ worden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zeit für eine Retrospektive. Mit dabei: Kerstin Marschal vom Stadtentwicklungsamt, die als Sachgebietsleiterin für Stadtsanierung so nah am Thema ist, wie sonst niemand.