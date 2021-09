Kommentar zur Situation in Trebitz: Stadt Merseburg muss schnell handeln

Trebitz/Merseburg/MZ - Die Trebnitzer sind nur 135 Männer, Frauen und Kinder. Wären in Merseburg oder anderen Städten des Kreises prozentual so viele Bewohner Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wie in dem kleinen Ortsteil, müsste man sich keine Sorgen machen.

Wenn die Trebnitzer Wehr zu einem Unfall auf der Straße nach Kreypau gerufen wird, um die Unfallstelle abzusichern, fahren die Kameraden mit Privatfahrzeugen raus. Muss eine Katze gerettet werden, wie gerade passiert, machen das die Kameradinnen und Kameraden und fahren das Tier auch noch zum Tierarzt. Die Trebnitzer versuchen sich in ihrem kleinen Universum immer selbst zu helfen. Allerdings eines können sie nicht: Wasser herbeizaubern, wenn sie es brauchen. Hier muss die Stadt Merseburg dringend und schnell handeln. Das ist ihre Pflicht.

