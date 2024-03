Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Peter Lipinski drückt auf den Knopf und schon fährt der „Vorhang“ geräuschvoll nach oben. Die Kötzschener waren schon immer für Ideen gut und sind echte Macher. Jetzt hat sich der Heimatverein in seinem Domizil in der früheren Gaststätte „Zu Kötzschen“ an der Naumburger Straße sogar eine Bühne gebaut - vermutlich die kleinste in der Domstadt. Aber sie kann mit einem elektrischen Rollo verschlossen werden und hat sogar einen eigenen Bühnenzugang.