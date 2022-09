Kita „Sonnenkäfer“ in Querfurt nimmt an Gesundheitsprojekt teil

Die Kita „Sonnenkäfer“ in Querfurt nimmt am AOK-Gesundheitsförderungsprogramm „JolinchenKids – Fit und gesund in der Kita“ teil. Beim Projektstart war der grüne Drache Jolinchen mit vor Ort, der die Kinder durch das Projekt begleitet.

Querfurt/MZ - Die Kita „Sonnenkäfer“ in Querfurt möchte noch gesünder werden. Sie nimmt deshalb am Programm „JolinchenKids - Fit und gesund in der Kita“ teil. Das Projekt der AOK Sachsen-Anhalt will über die Dauer von drei Jahren die Gesundheit von Kita-Kindern fördern. Mit einem Aktionstag ist die Kita ins Projekt gestartet. Dabei stellten AOK und das Erzieher-Team Kindern und Eltern „JolinchenKids“ vor. Laut Susanne Neppert, Projektkoordinatorin bei der AOK, gibt es fünf Module, wovon drei - Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden - mit den Kindern umgesetzt werden. Ebenso werde viel Wert darauf gelegt, Eltern aktiv einzubeziehen und die Gesundheit der Erzieher zu fördern.