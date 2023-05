Weil sich Risse in der Decke gebildet haben, musste die Stadtverwaltung Leuna aus Sicherheitsgründen zwei Gruppenräume in der Kita Sonnenkäfer in Zöschen schließen. Die beiden Gruppen werden derzeit im Dorfgemeinschaftshaus betreut.

Risse in der Decke - Leuna muss zwei Gruppenräume einer Kita in Zöschen schließen

Zöschen/MZ - Weil sich Risse in der Decke gebildet haben, musste die Stadtverwaltung Leuna aus Sicherheitsgründen zwei Gruppenräume in der Kita Sonnenkäfer in Zöschen schließen. Darüber informierte Bürgermeister Michael Bedla (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Die beiden Gruppen seien derzeit im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. „Das kann aber natürlich kein Dauerzustand sein“, meinte Bedla. Das Dach, das von Brettbindern getragen wird, müsse nun instandgesetzt werden.