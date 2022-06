Kinoexperte Elstermann über die Merseburger Defa-Filmtage: „Es ist einmalig“

Merseburg/MZ - Knut Elstermann ist der vielleicht prominenteste Filmkritiker im Osten der Republik. Mit seinen Sendungen bei MDR Kultur und „Zwölf Uhr mittags“ auf Radio eins vom RBB ist er einem breiten Publikum bekommt. Der Berliner gilt als Experte des DDR-Films. Seit Jahren interviewt er die Gäste der Merseburger Defa-Filmtagen. So auch bei der 17. Auflage am vergangenen Wochenende. Im Gespräch mit Robert Briest erklärt er deren Bedeutung, was den Defa-Film ausmachte und was er beim Gegenwartskino vermisst.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<