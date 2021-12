Kino in Merseburg zeigt „West Side Story“ und Dokfilm über Leonard Bernstein

Merseburg/MZ - Das Domstadtkino in Merseburg präsentiert ab Donnerstag, 9. Dezember, den neuen Film von Steven Spielberg: Der Regisseur von „Der Weiße Hai“, „Indianer Jones“ und „Schindlers Liste“ hat das Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein neu verfilmt.

Spielberg begibt sich damit auf die Spur des erfolgreichen Kinofilms unter der Regie von Robert Wise von 1961. Der Film mit Natalie Wood als Maria und Richard Beymer als Tony in den Hauptrollen wurde mit zehn Oscars prämiert und ist damit einer der meistausgezeichneten Filme alle Zeiten.

Das Domstadtkino begleitet die Vorstellungen von „West Side Story“ mit dem Dokumentarfilm von Thomas von Steinaecker „Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie“, der am 12. Dezember, um 17.15 Uhr gezeigt wird.

Domstadtkino Merseburg zeigt Bernstein-Dokumentarfilm vor „West Side Story“

Besucher der „West Side Story“ haben freien Eintritt zu diesem Dokumentarfilm, heißt es in einer Pressemitteilung des Domstadtkinos. Zuschauer, die eine darauffolgende Vorstellung sehen, bekämen beim Kartenkauf eine Ermäßigung. Der Dokumentarfilm werde auch in den folgenden Wochen auf dem Programm des Kinos stehen.

Wer sich vorm Kinofilm über die Geschichte des Musicals informieren will, das im September 1957 im Winter Garden Theatre in New York uraufgeführt wurde, sollte die Vorstellungen am 10., 11. oder 13. Dezember besuchen: Jeweils um 19.15 Uhr gibt es vorab eine Einführung in Handlung und Geschichte.

Karten für alle Vorstellungen gibt es auch online auf www.domstadtkino-merseburg.de und natürlich an der Kinokasse.