Kinderkrankenschwester verabschiedet sich aus ihrem Traumberuf

Merseburg/MZ - Silvia Pfennig gehört zu einer aussterbenden Spezies. Denn Kinderkrankenschwestern wie sie werden heutzutage gar nicht mehr ausgebildet. Wer heute diesen Berufsweg einschlagen will, macht eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder auch zum Pflegefachmann. Kann dann aber nicht nur auf einer Kinderstation, sondern auch auf Erwachsenenstationen oder in der Altenpflege arbeiten.

Für die gebürtige Roßbacherin war allerdings schon sehr früh klar, dass sie mit Kindern zu tun haben will und Kinderkrankenschwester ihr Traumberuf ist. Als Jugendliche habe sie schon ihren kleinen Neffen betreut. „Und ich hab’ mir auch immer wieder Kinder aus dem Dorf zum Spazierengehen geholt“, erzählt die 63-Jährige. 1974 begann sie mit ihrer Ausbildung und nach dreijähriger Fachschulstudienzeit startete Schwester Silvia 1977 an der Säuglingsklinik des Carl-von-Basedow-Klinikums ins Berufsleben. Seitdem hat sie hunderte Kinder versorgt, ihnen beim Gesundwerden geholfen, aber auch mal Tränchen getrocknet und bei Heimweh oder Schmerzen getröstet. Vor rund 30 Jahren, als die Säuglingsklinik in der alten Villa neben dem Klinikum geschlossen wurde, ging es für sie dann auf die Kinderstation des Krankenhauses.

„Ich freue mich auf meine Freizeit und hab auch schon einiges vor“

Seit ihrer Ausbildung habe sich vieles verändert. Heute könne den Kindern durch die Fortschritte in der Medizin viel besser geholfen werden. Sie erinnert sich noch an ihre Anfangszeit und den Fall eines schwerkranken kleinen Jungen, der sich überraschend erholte, als seine Mutter ans Krankenbettchen gerufen wurde. „Aber dann hat er es leider doch nicht geschafft“, sagt Schwester Silvia. Auch die Arbeit habe sich seither verändert. „Früher haben wir ja noch Windeln gewaschen und Spritzen gereinigt. Und wir haben uns rund um die Uhr um jedes einzelne Kind gekümmert, es gefüttert, mit Medikamenten versorgt und die Grundkrankenpflege erledigt.“

Heutzutage würde viel von den Müttern übernommen. Ganz ohne ihre Familie kommen eigentlich nur die Kinder, die aus Kriegs- und Krisengebieten stammen und vom gemeinnützigen Verein „Friedensdorf international“ zum Beispiel ans Merseburger Klinikum vermittelt werden, wo sie kostenfrei behandelt werden. 17 waren es bisher, und jedes einzelne hat Silvia Pfennig in ihr Herz geschlossen. Die kleine Helena, das erste Kind aus Angola, habe sie damals auch oft mit nach Hause genommen, sagt sie.

Nach 47 Arbeitsjahren verabschiedet sich Silvia Pfennig demnächst aus dem Klinikum. „Ich freue mich auf meine Freizeit und hab auch schon einiges vor“, verrät sie. Mit ihrem Mann Fahrrad fahren, ins Fitnessstudio gehen und verreisen, öfter mal ein Buch lesen und kreativ mit Blumen arbeiten, zählt sie auf. Und dann seien da ja auch noch die Enkelkinder, von denen sie bald drei haben werde, mit denen sie was unternehmen will. „Und hin und wieder ein bisschen Langeweile haben, ist sicher auch nicht schlimm“, schmunzelt sie.