Kinder aus der Ukraine beginnen ihr Schulleben in der Fremde

Timur lebte bis vor drei Wochen noch in der vom Krieg zerstörten Stadt Mariupol. Jetzt erhält er in Merseburg seine Zuckertüte. In seiner neuen Klasse sind noch vier weitere ukrainische Kinder.

Merseburg/MZ - Bevor die Klasse in den Schlossgartensalon einzieht, rückt Tetiana Arteniuk noch einmal die Haarschleifen ihrer Tochter Anna zurecht. Sie sind blau und gelb. So wie Bluse und Rock der Mutter. Die Nationalfarben der Ukraine. Anna ist eines von fünf Kinder aus dem osteuropäischen Land, die am Samstag in die Klasse 1a der Merseburger Rosental-Grundschule eingeschult werden. Ihre Zuckertüte, die sie wenig später aus den Händen ihres neuen Klassenlehrers erhält, überragt sie fast. Das zierliche Mädchen strahlt über das ganze Gesicht.