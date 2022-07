Kicken für den guten Zweck in Merseburg

Merseburg/MZ - Nach zwei Jahren ist es nun soweit – in Merseburg wird am Wochenende bei der 16. Stadtmeisterschaft wieder Fußball gespielt und werden fleißig Spenden gesammelt. Moderator und Organisator René Kräuter blickt dem Event freudig entgegen, auch wenn die Pandemie einige Folgen mit sich brachte: „Wir haben ein paar kleine Probleme bekommen. Viele Freizeitmannschaften haben sich aufgelöst.“ Mit 16 Mannschaften wollten sie ursprünglich starten, vier seien jedoch weggefallen, so dass am Samstag 12 Teams antreten. In den Jahren davor traten teilweise bis zu 30 Teams an und mussten sich in einer Vorrunde für das Finale qualifizieren. Nun ist die Vorsortierung nicht mehr nötig. „Das ist natürlich bitter, aber wir ziehen das trotzdem durch“, sagt Kräuter.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<