Kein Trinkwasser von Mittwoch auf Donnerstag in Leuna

Leuna/MZ - Die Stadtwerke Leuna schließen eines ihrer größten Projekte ab - den Bau einer zweiten Hauptversorgungsleitung in der Kernstadt. Dafür muss in der Nacht von Mittwoch, 24. August bis Donnerstag, 25. August, das Trinkwasser abgestellt werden. Betroffen davon ist die Versorgung in der Daspig- und Kröllwitz-Siedlung sowie in Kröllwitz. In der Zeit zwischen 20 und 2 Uhr morgens wird kein Trinkwasser zur Verfügung stehen.