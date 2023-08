Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pretitz/MZ - Stopp! Stopp! Feuerwehrmann Mike Reinhold winkte aus dem Fenster des Vorbaus den Kameraden im Hof eines Grundstücks in Pretitz zu. Er signalisierte ihnen damit, dass sie die laut dröhnenden Stemmhämmer ausschalten können. Mit denen waren Feuerwehrleute aus Weißenschirmbach und Vitzenburg gerade dabei, ein Rohr freizulegen, in das sich ein Katzenbaby verkrochen hatte. Und genau das hielt Mike Reinhold nun lächelnd in den Händen. Es zitterte, war am Hinterteil etwas nass und beschmutzt, ansonsten aber wohlbehalten wieder in Freiheit und bei ihren Geschwistern.