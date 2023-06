Die Feuerwehren aus Saale- und Burgenlandkreis nahmen nach fast sechs Jahren wieder an einer Übung an der ICE-Strecke teil.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag

Bei der Übung der freiwilligen Feuerwehren gab es zahlreiche Puppen in dem Zug, die es zu retten und zu versorgen galt.

Kalzendorf/MZ - Ein Feuerwehrwagen nach dem nächsten rollt in dem kleinen Steigraer Ortsteil Kalzendorf ein, ihr Ziel der Osterbergtunnel an der ICE-Strecke. Aus diesem dringen große Rauchschwaden nach draußen. In der etwa zwei Kilometer langen Röhre werden viele Verletzte vermutete, die es vor einem Brand zu retten gilt.