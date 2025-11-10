Die Tanzgruppe Merseburg-Meuschau leitet am Dienstag die fünfte Jahreszeit im Saalekreis ein. Bei der traditionellen Auftaktveranstaltung auf dem Entenplan wird die Besucher ein buntes Programm erwarten. Was geplant ist und was der Karneval für den Vorsitzenden Clemens Zwarg bedeutet.

Karneval im Saalekreis: Wie die Tanzgruppe Merseburg-Meuschau die fünfte Jahreszeit einläutet

Auch in diesem Jahr stehen wieder zahlreiche Highlights, wie der Saalekreisfasching, während der fünften Jahreszeit an.

Merseburg/MZ. - Helau und Alaaf – der Saalekreis ist wieder im Narrenfieber! Wenn am 11. November um 11.11 Uhr die Glocken schlagen, übernehmen die Karnevalisten das Zepter. Nach Monaten der Vorbereitung kehren Glitzer, Humor und Büttenreden zurück in die Region. Zum Auftakt der fünften Jahreszeit stehen wieder Spaß, Tanz und ein gemeinsames Miteinander auf dem Programm.