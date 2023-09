Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Mücheln/MZ - Weg von starren Öffnungszeiten bei Apotheken hin zu einem Gleitzeitmodell – das war der Gedanke der Apothekenkammer in Sachsen-Anhalt, als sie im August per Allgemeinverfügung regelte, dass nun auch flexiblere Öffnungszeiten möglich sind. Eine Welle von Änderungen in den Öffnungen der Apotheken hat es derweil in Sachsen-Anhalt und auch im Saalekreis nicht gegeben.