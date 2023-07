In Roßbach hat am Samstagnachmittag ein leerstehendes Gebäude an der Südstraße nahe der alten Tongrube gebrannt.

Roßbach/MZ/NOB - In Roßbach hat am Samstagnachmittag ein leerstehendes Gebäude an der Südstraße nahe der alten Tongrube gebrannt. Nach Angaben der Kreisleitstelle ging gegen 16.30 Uhr der Alarm. Kameraden der Feuerwehren Braunsbedra, Krumpa, Rossbach, Leiha und Großkayna waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Bis in die Abendstunde waren die Einsatzkräfte beschäftigt.