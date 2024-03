Für zwei neue Märkte werden in Merseburg Bäume gefällt. Es fallen auch Parkplätze für die Anwohner weg. Wie wird das kompensiert?

Kahlschlag in Merseburg - Später Unmut über Baumfällungen

Rund 50 Bäume in Merseburg gefällt

An der B 181 entstehen zwei Nahversorger. Die Arbeiten beginnen nach dem Abriss des Hochhauses am Roßmarkt. Rund 50 Bäume wurden gefällt.

Merseburg/MZ. - Dass etwas passieren wird, fällt vielen erst auf, wenn es passiert. So wie jetzt: In der zweiten Februarhälfte waren entlang der B 181 zwischen Brühl und Breite Straße in Merseburg gut 50 Bäume gefällt worden.