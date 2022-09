Kabel geklaut an der Saale-Elster-Brücke: Polizei sucht Zeugen

Schkopau/MZ - Aus einem offenen Brückenpfeiler der Saale-Elster Brücke in Halle Ammendorf-Beesen sind am Mittwoch Kupferkabel entwendet worden. Laut Angaben der Polizei sei eine offenstehende Tür an dem Pfeiler festgestellt worden. Zusammen mit den Technikern der Deutschen Bahn überprüften die Beamten das und stellten den Diebstahl fest. Im Bereich der Tunnelanlage seien die ersten Spuren gesichert worden. Jedoch konnten noch keinen Täter ermitteln werden. Nun übernimmt die Bundespolizei Magdeburg diesen Fall und sucht nach Zeugen, die zwischen dem 26. und 31. August Personen bemerkt haben, die im Bereich der Brücke am alten Pumpwerk an der B91 auffällige Personen, Fahrzeuge oder offene Türen bemerkt haben.

Mögliche Hinweise sollen an die Bundespolizeiinspektion Magdeburg (0391/56549555), die kostenfreie Hotline der Bundespolizei (0800/6888000) oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.