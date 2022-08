Junghelfer vom THW campen und üben in Merseburg

Der 14-jährige Louis vom THW Eberswalde legte die Prüfung für das Bronzeabzeichen ab. HIer an der Station musste eine verletzte Person in eine Trage eingebunden werden. Das wird im Einsatz, etwa in vertrümmertem Gelände, als zusätzliche Absicherung gemacht, um einen Verletzten kopfüber tragen zu können.

Merseburg/MZ - „Hoch! Vorwärts! Vorsicht!“ Der 16-jährige Junghelfer Jakob gab am Samstag auf dem Außengelände des Technischen Hilfswerks im Fischweg in Merseburg die Richtung vor. Er und weitere Jugendliche von THW-Ortsverbänden transportierten auf einer Trage einen vollen Eimer Wasser über Bänke, unter einem Tisch hindurch, über eine Wippe und an Hütchen vorbei. Diese Gruppenaufgabe war Teil der Prüfung zum Leistungsabzeichen Silber und Bronze, die an diesem Tag 15 Junghelfer aus drei Bundesländern absolvierten.