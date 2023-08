Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenschirmbach/MZ - „Wir haben in der oberen Etage in der Badewanne eine Person gefunden, die nicht ansprechbar ist“, funkte der Angriffstrupp aus dem Haus an Gruppenführerin Viviana. Die 14-Jährige koordinierte auf der Straße vor dem Gebäude in der Schulstraße 2 in Weißenschirmbach den fiktiven Feuerwehreinsatz, der mit dem Alarmstichwort „Ausgelöster Rauchmelder“ einging und sich dann als größere Einsatzlage herausstellte. Zum einen mussten im Haus befindliche Personen gerettet werden, wofür auch die Drehleiter der Feuerwehr Querfurt zum Einsatz kam. Zum anderen musste der Brand, verursacht durch angebranntes Essen, gelöscht werden.