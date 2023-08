Die langjährige Mitarbeiterin des Jugendclubs Beuna geht in Rente. Der Träger findet keinen Ersatz. Auch die Stadt Merseburg hat in ihren Einrichtungen mit Personalmangel zu kämpfen.

Jugendlub in Merseburg: Ohne Nachfolger droht Aus

Tino Haring (r.) sucht eine Nachfolgerin für Sylvia Rausch, die sich seit vielen Jahren um die Jugend in Beuna kümmert, nun aber in Rente geht.

Merseburg/MZ - Der Jugendclub sei eine Konstante im Beunaer Bürgerhaus, sagt Tino Haring. Seit 15 Jahren gebe es die Einrichtung in dem langgezogenen Bungalowbau. „Und doch bangen wir jeden Tag ums Überleben.“ Das liegt an der Projektfinanzierung, die Jahr für Jahr von den Hauptgeldgebern, der Stadt Merseburg und dem Saalekreis, neu bewilligt werden muss. Akut kommt jedoch ein zweiter Grund hinzu: Sylvia Rausch, die seit vielen Jahren als alleinige Mitarbeiterin das Herz des Jugendclubs bildet, geht im Winter in den Ruhestand. Eine Nachfolgerin fehlt bis jetzt.