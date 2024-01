In einem erschreckenden Vorfall wurde ein 15-Jähriger auf einem Parkplatz in Merseburg überfallen, nur Tage nach einem weiteren Raub in der Stadt.

Merseburg/MZ - Schon wieder ein Überfall in Merseburg: Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Lauchstädter Straße ausgeraubt. Es ist der zweite Raub in Merseburg binnen kurzer Zeit: Erst am Dienstag kam es in einer Straßenbahn in Merseburg zu einem Raubüberfall.

Wie die Polizei informiert, fragte der Täter den Jungen zunächst, ob er Drogen bei sich habe und forderten ihn dann unter Androhung von Gewalt auf, seine Tasche zu leeren. Er erbeutete Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe sowie Tabakwaren. Die Polizei konnte den Täter ermitteln und vorläufig festnehmen.