Vor 100 Jahren wurde das Jugendstrafrecht eingeführt. MZ hat aus diesem Anlass den Merseburger Jugendrichter Hans Seidl getroffen. Mit welchen Fällen er zu tun hat und warum er seinen Job so gern macht.

Jugendrichter Hans Seidl in seinem Büro im Amtsgericht

Merseburg/MZ - 100 Jahre ist es her – am 16. Februar 1923 trat das Reichsjugendgerichtsgesetz in Kraft. Anstelle des reinen Rechts sollte nun die Wahrnehmung sozialpädagogischer Aufgaben im Zentrum des Jugendstrafrechts stehen.