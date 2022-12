Wann gibt es ein neues Domizil für den Jugendclub in Braunsbedra? Zumindest der Stadtrat hat nun eine wichtige Entscheidung getroffen.

Braunsbedra/MZ - In der jüngsten Stadtratssitzung in Braunsbedra wurde auch die Investitionsprioritätenliste für 2023 verabschiedet. Enthalten sind 50.000 Euro für den Abriss des ehemaligen Tennisclubs auf dem Stadiongelände und den Rohbau eines neuen Gebäudes, in dem ein Jugendclub untergebracht werden soll.