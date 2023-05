Jugendliche geraten in Bad Dürrenberg aneinander

In Bad Dürrenberg sind am Dienstag zwei Jugendliche aneinandergeraten.

Bad Dürrenberg/MZ - Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr am Markt in Bad Dürrenberg gekommen. Wie die Polizei berichtet, sei es dort aus einem Streitgespräch heraus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Herbeigeeilte Passanten hätten die Streithähne auseindergebracht. Gegen die beide werde nun polizeilich ermittelt, heißt es.