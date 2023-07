Zum zweiten Mal in Folge verbringen Jugendliche aus Querfurt und Giżycko eine gemeinsame Ferienwoche - diesmal in Polen. Querfurter Teilnehmer sind von der Gastfreundschaft und der Stadt begeistert. Bestehende Freundschaften wurden gefestigt und neue geschlossen.

Gruppenfoto der Querfurter Campteilnehmer am Strand von Giżycko in Polen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Giżycko/Querfurt/MZ - Nach dem erlebnisreichen Feriencamp mit Jugendlichen aus den Partnerstädten Karlstadt (Bayern) und Giżycko (Polen) vorigen Sommer im Stadtbad Querfurt, bei dem viele Freundschaften geschlossen wurden, hatten sich Mädchen und Jungen aus der Quernestadt ein Wiedersehen in Giżycko gewünscht. Und schon in diesem Sommer konnte das durch gemeinschaftliches Engagement aus den Kommunen Giżycko und Querfurt sowie Förderung durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk und die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt ermöglicht werden. „Es war sehr, sehr, sehr schön“, sagte die 14-jährige Querfurterin Pia Anders am Montag, einen Tag nach der Rückkehr aus Polen.